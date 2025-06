Hologram Mannequin Vol 1 è il nuovo album di Anduze

Dal 23 maggio 2025, scopri "Hologram Mannequin Vol. 1", il nuovo album di Anduze disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. Questo progetto segna una svolta nella sua carriera, con un sound più moderno e una reinvenzione creativa del suo stile soul e funk. Brani come “Defibrillator”, “Getting You Off” e “Priority” evidenziano una musica fresca e coinvolgente, pronta a conquistare nuovi ascoltatori e a sorprendere i fan di sempre. Un ascolto imperdibile per gli amanti della musica innovativa.

Dal 23 maggio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale "Hologram Mannequin vol.1", il nuovo album di Anduze per Irma Records. "Hologram Mannequin Vol. 1" è un album che segna una nuova direzione nella carriera di Anduze con un sound più contemporaneo e una reinvenzione fantasiosa rispetto al suo stile soulfunk precedente. L'album è caratterizzato da brani come "Defibrillator", "Getting You Off" e "Priority", che mostrano la capacità di Anduze di creare musica malinconica e speranzosa, sensuale e decorosa. L'album è un mix di elettronica, R&B e soul, con brani come "The GOAT" e "Timeline: 1980" che mostrano la creatività e la sintonia dell'artista.

