Hoffman Essentials un viaggio interiore alla ricerca di consapevolezza e autenticità

Immergiti in Hoffman Essentials, un viaggio interiore di due giorni che ti guiderà alla scoperta di te stesso, radicandoti nella consapevolezza e autenticità. Attraverso un percorso innovativo basato sul Metodo Hoffman, integrerai mente, emozioni, corpo e spirito con tecniche all’avanguardia provenienti dalle neuroscienze e dalle scienze cognitive. Un’esperienza coinvolgente fatta di pratiche guidate, musica e introspezione, per riscoprire le radici della tua storia personale e trasformare il modo in cui vivi te stesso e il mondo che ti circonda.

Un percorso di due giorni per esplorare le radici della propria storia personale e avvicinarsi a uno stato di maggiore consapevolezza e autenticità. Hoffman Essentials ha ideato un'esperienza intensiva fondata sul cosiddetto Metodo Hoffman, un approccio che integra mente, emozioni, corpo e spirito. Si basa su tecniche aggiornate secondo le più recenti scoperte della neurobiologia e delle scienze cognitive e include pratiche guidate, musica, visualizzazioni, condivisioni in cerchio e momenti simbolici come il rituale attorno al fuoco. Entrare in contatto con il proprio "bambino interiore". Il percorso Hoffman Essentials si svolgerà nella cornice naturale di Terra Morgana, a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa: sabato 21 giugno si lavorerà sul contatto con il proprio "bambino interiore", mentre domenica 22 giugno sarà dedicata all'integrazione e all'attivazione di nuovi modelli di comportamento.