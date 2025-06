Ho guadagnato 160.000 euro facendo operazioni con informazioni prese su internet | finto dentista rischia il carcere

Una truffa da 160.000 euro, orchestrata da un giovane finto dentista in Repubblica Ceca, mette in luce i rischi di affidarsi a informazioni trovate online. La sua finta clinica, gestita con due complici, ha ingannato numerosi pazienti prima di essere smascherata dalla polizia. Questa vicenda drammatica ci ricorda quanto sia importante verificare sempre le credenziali di chi ci cura e diffidare di chi promette troppo.

Un finto dentista ha operato prendendo informazioni da Internet. La vicenda, che risale al 2023, è avvenuta a Havlickuv Brod, nella Repubblica Ceca centrale. Un ventiduenne si è spacciato per odontoiatra e ha aperto una finta clinica insieme a due collaboratori, una finta infermiera cinquantenne e un finto produttore di protesi quarantaquattrenne. All’inizio di giugno del 2025, i tre sono stati scoperti dalla Polizia che li ha denunciati per aver l’attivitĂ senza competenze professionali. Il ventiduenne e i due complici adesso rischiano fino a 8 anni di carcere per diversi reati (gestione di attivitĂ illegale e riciclaggio, ma anche tentata aggressione, spaccio di droga e furto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it