Ho cambiato vita, ero solo il custode della droga, condannato.

Una vita segnata dalla legalità può essere riscritta, anche quando il passato sembra ingombrante. La Cassazione ha recentemente respinto il ricorso di un marocchino di 44 anni condannato per il ruolo di custode della droga, nonostante avesse affermato di aver cambiato vita. La giustizia ha sottolineato che il coinvolgimento in attività illecite, anche come custode, resta grave e punibile. La sentenza testimonia quanto sia importante mantenere la fermezza nel rispetto delle leggi.

Il ruolo di custode della droga non è meno grave del corriere o dello spacciatore. Tanto più in considerazione del fatto che l'imputato aveva detto di aver cambiato vita. La Cassazione ha rigettato il ricorso di un marocchino di 44 anni condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, e alla multa di.

