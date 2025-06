Ho avuto un crollo nervoso durante il volo | passeggera insulta e sputa contro il vicino di posto perché sovrappeso Arrestata per aggressione aggravata

Un volo diretto a Kansas City si trasforma in scena di tensione e panico: una passeggera, in preda a un attacco di nervi, insulta e aggredisce un vicino di posto. La vicenda, che ha portato anche all’arresto per aggressione aggravata, ci ricorda quanto possa essere imprevedibile l’impatto di stress e alcol su comportamenti fuori controllo. Ma cosa si nasconde dietro questa escalation? Scopriamolo insieme.

Panico a bordo di un aereo della Southwest Airlines all’aeroporto LaGuardia di New York, diretto verso Kansas City, Missouri, lunedì 16 giugno. La passeggera Leanna Perry, 32 anni, ha avuto un crollo nervoso e ha insultato, sputato e tirato i capelli a un passeggero innocente durante un attacco di panico dovuto all’alcol. La donna, come riporta il Daily Mail, è “un’artista di New York che ha collaborato con diverse aziende di lusso “. I video, diventati rapidamente virali, mostrano la donna mentre proferisce imprecazioni, parla in modo incomprensibile, sferra calci, urla e apostrofa come “grassa” una passeggera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un crollo nervoso durante il volo”: passeggera insulta e sputa contro il vicino di posto perchĂ© sovrappeso. Arrestata per aggressione aggravata

