HIV | FDA ha approvato un farmaco semestrale per curarlo

Una svolta rivoluzionaria nel campo della lotta all’HIV: la Food and Drug Administration ha dato il via libera a un farmaco antivirale semestrale, promettendo di cambiare per sempre il modo di affrontare questa epidemia. Prodotto dalla Gilead con il nome di Yeztugo, questa innovativa iniezione potrebbe offrire una speranza concreta di cura efficace e duratura. Scopriamo insieme come questa scoperta potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia della medicina.

Arriva dagli Usa una possibilità che potrebbe porre fine all’HIV. La Food and Drug Administration, l’Agenzia del farmaco degli Stati Uniti, ha approvato un’iniezione antivirale semestrale che potrebbe curare l’epidemia di Aids. FARMACO CONTRO HIV – Da quanto riportato dai media americani, questo nuovo farmaco, prodotta dall’azienda Gilead, sarà commercializzato con il nome di Yeztugo. L’iniezione, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

