Hiv approvato dalla Fda farmaco semestrale che ha azzerato le infezioni in due studi

La Food and Drug Administration ha approvato un innovativo farmaco semestrale che, in due studi, ha azzerato le infezioni da HIV. Non si tratta di un vaccino, ancora lontano, ma di una svolta reale nella lotta contro l’AIDS. Questa iniezione antivirale potrebbe rappresentare la svolta definitiva per milioni di persone nel mondo, aprendo nuove speranze e sfide nella gestione della malattia. È un passo avanti verso un futuro senza HIV.

Non è un vaccino (che resta un obiettivo mancato), ma è la cosa che più si avvicina all’arma definitiva per arginare l’infezione da Hiv che porta all’ Aids. La Food and Drug Administration (Fda) americana ha approvato un nuovo farmaco che promette di essere una pietra miliare nella decennale lotta al morbo che negli anni ha fatto registrare progressi. Si tratta di un’iniezione antivirale semestrale, prodotta dall’azienda Gilead per la prevenzione dell’Hiv. Come riporta Reuters il lancio del farmaco, che sarà commercializzato con il nome di Yeztugo, dovrà affrontare tuttavia una serie di ostacoli, tra cui i tagli proposti dall’amministrazione di Donald Trump ai finanziamenti federali per la prevenzione dell’Aids. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hiv, approvato dalla Fda farmaco semestrale che ha “azzerato le infezioni” in due studi

