Highlights Gol Al Ain Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Scopri gli highlights e i momenti salienti del emozionante match tra Al Ain e Juventus, trasmesso dallo Stadio Audi Field di Washington durante il Mondiale per Club 2025. La Juventus, desiderosa di lasciare il segno, affronta l’ostico avversario in una sfida avvincente. Resta con noi per rivivere i gol, le emozioni e le immagini più intense di questa partita che promette di essere memorabile. Non perdere neanche un attimo!

Highlights Gol Al Ain Juve in diretta dallo Stadio Audi Field di Washington. Le immagini salienti del match del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta l’Al Ain, con il match in programma giovedì 19 giugno alle 3.00 allo Stadio Audi Field di Washington. Bianconeri che vogliono partire subito forte al Mondiale per Club. Qui trovate gli highlights e i gol d i AL AIN JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Al Ain Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Al Ain Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

