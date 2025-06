Highlights Gol Al Ain Juve | le immagini del match – VIDEO

Scopri gli istanti più emozionanti del match tra Al Ain e Juventus nello storico Stadio Audi Field di Washington, valido per il Mondiale per Club 2025. Le immagini salienti, i gol e le azioni più spettacolari ti aspettano in questa dettagliata cronaca live. La Juventus cerca di partire forte e conquistare il primo successo in questo prestigioso torneo. Non perdere nemmeno un dettaglio: ecco gli highlights e i momenti più intensi della sfida!

Highlights Gol Al Ain Juve in diretta dallo Stadio Audi Field di Washington. Le immagini salienti del match del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta l’Al Ain, con il match in programma giovedì 19 giugno alle 3.00 allo Stadio Audi Field di Washington. Bianconeri che vogliono partire subito forte al Mondiale per Club. Qui trovate gli highlights e i gol d i AL AIN JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Al Ain Juve. 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo. 7? CONCEICAO SPINGE! – Il portoghese prova a seminare il panico nell’area di rigore dell’Al Ain: il suo cross in area di rigore però è troppo lungo e Cambiaso non ci arriva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Al Ain Juve: le immagini del match – VIDEO

In questa notizia si parla di: juve - highlights - immagini - match

Highlights Gol Al Ain Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO - Scopri gli highlights e i momenti salienti del emozionante match tra Al Ain e Juventus, trasmesso dallo Stadio Audi Field di Washington durante il Mondiale per Club 2025.

Highlights Al Ain-#Juventus ? Trovi tutto qui #FIFACWC Vai su X

Grandissima vittoria della #Juve U17 che vola in semifinale! Ennesima prova di forza dei bianconeri che stracciano il Cagliari e volano alla Final Four dove sfideranno una tra Milan ed Empoli Il resoconto della sfida e le pagelle del match le trovi Vai su Facebook

Highlights Gol Al Ain Juve: le immagini del match - VIDEO; Juventus-Lecce 2-1: video, gol e highlights; Highlights Gol Venezia Juve: le immagini del match - VIDEO.

Highlights Gol Juve Monza: le immagini del match – VIDEO - Bianconeri che vogliono rimanere aggrappati al treno Champions e rialzarsi dopo il deludente scivolone con il ... Si legge su juventusnews24.com

Highlights e Gol Juve Roma: le immagini del match – VIDEO - Le immagini salienti del match di Serie A 2024/25 La Juve, nella terza giornata di Serie A 2024/25 affronta la Roma, con il match ... Da juventusnews24.com