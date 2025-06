Herrera squalificato per aggressione all'arbitro al Mondiale per Club | rischia di non giocare più

Un episodio che ha scosso il Mondiale per Club: Herrera, protagonista di un'aggressione all'arbitro nella prima partita, rischia di essere fuori dai giochi fino alla semifinale. La squalifica di quattro giornate rappresenta una penalizzazione pesante, che potrebbe compromettere le ambizioni della sua squadra. Ma cosa comporterà questa decisione per il futuro del torneo? Scopriamolo insieme.

Stangata per Herrera che ha aggredito l'arbitro nella prima partita del Mondiale per Club: quattro giornate di squalifica, tornerebbe in campo soltanto per l'eventuale semifinale.

Ander Herrera tenta di aggredire l'arbitro al Mondiale per Club: raptus violento in campo

Durante la sfida del Mondiale per Club tra Boca Juniors e Benfica, terminata 2-2, l'arbitro messicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos è stato protagonista di una scena che ha s

Il calciatore del Boca si dimena, urla, sbraccia, inveisce contro il fischietto e sta quasi per arrivare faccia a faccia quando alle sue spalle spunta