Harry Potter | l' esilarante consiglio di moda di Ralph Fiennes al futuro interprete di Voldemort

Il divo inglese, che ha interpretato Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato in cinque film di Harry Potter, tra il 2005 e 2011, è titolato a parlare del look dell'oscuro personaggio. Ralph Fiennes è prontissimo a cedere il passo, accogliendo a braccia aperte il suo erede per il ruolo di Voldemort ed è talmente magnanimo da offrire perfino consigli sul look al suo successore. L'attore, tre volte candidato all'Oscar, si è permesso di dare qualche consiglio di stile a chi interpreterà il Signore Oscuro nella nuova serie di Harry Potter della HBO. "Assicuratevi di riuscire a maneggiare le lunghe e fluenti vesti e di non inciamparci", ha consigliato durante un'intervista con Entertainment Tonight.