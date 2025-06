Halle Sinner si ferma agli ottavi | sconfitta a sorpresa contro Bublik

L’avventura di Jannik Sinner ad Halle si conclude agli ottavi, in una sconfitta inaspettata contro Aleksandr Bublik. Dopo aver ceduto al tennista kazako in tre set, l’azzurro non riesce a replicare il successo del 2021 e vede sfumare le speranze di difendere il titolo. Bublik, più nervoso del solito, ora punta al bis nel torneo tedesco, dove già trionfò nel 2023. Per quanto riguarda gli altri...

Come due anni fa Aleksandr Bublik ha battuto Jannik Sinner (che si ritirò) nell’ Atp 500 di Halle. La corsa dell’azzurro si arresta agli ottavi di Germania, al termine di un match perso in tre set col punteggio di 6-3, 3-6, 4-6. Superato il campione uscente, apparso particolarmente nervoso e poco brillante, Bublik può andare a caccia del bis ad Halle, dove nel 2023 vinse il titolo più importante della carriera. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Flavio Cobolli avanza ai quarti dopo avuto la meglio in rimonta su Denis Shapovalov, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Affronterà Alexander Zverev, che ha battuto Lorenzo Sonego 3-6, 6-4, 7-6. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Halle, Sinner si ferma agli ottavi: sconfitta a sorpresa contro Bublik

