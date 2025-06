Halle oggi Sinner all’esame Bublik | perché non può sottovalutare il kazako che ha surclassato a Parigi

Dopo una convincente vittoria ad Halle, Jannik Sinner conferma il suo ritorno sull’erba con determinazione. La sfida contro Yannick Hanfmann ha messo in mostra la sua forma, ma l’attenzione ora è tutta rivolta all’ottavo di finale contro il temibile kazako Alexander Bublik, che ha già dimostrato di poterlo mettere in difficoltà a Parigi. Riuscirà l’italiano a riscattarsi e a consolidare il suo cammino?

C’era curiosità intorno al ritorno di Jannik Sinner su erba dopo la “batosta” subita al Roland Garros con la sconfitta in cinque set in finale contro Carlos Alcaraz. E l’italiano per ora ha risposto presente: 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di partita contro Yannick Hanfmann. Oggi però ad attendere l’italiano agli ottavi di finale c’è Alexander Bublik: solo qualche settimana fa, Sinner ha stradominato contro il kazako al Roland Garros ( 6-1, 7-5, 6-0 in un’ora e cinquanta minuti ), con Bublik che ironizzò anche sui social dopo la batosta subita. Ma ripensare a quella partita e pensare che anche oggi sarà facile sarebbe un errore tanto banale quanto grave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Halle, oggi Sinner all’esame Bublik: perché non può sottovalutare il kazako che ha surclassato a Parigi

