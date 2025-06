Halle aspettando Sinner l' Italia avanza con Cobolli Sonego sogna con Zverev ma si arrende al tiebreak del terzo

Halle, il cuore del tennis europeo, si anima con le imprese degli italiani nel Terra Wortmann Open. Mentre Sinner si fa attendere, l’Italia avanza con determinazione, con Cobolli che sogna in grande e Zverev che si arrende al tiebreak del terzo set. Un torneo emozionante che dimostra ancora una volta il talento e la tenacia azzurra. La sfida continua e il futuro promette grandi sorprese.

Al Terra Wortmann Open, torneo ATP 500 in corso sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania, l’Italia del tennis continua a farsi notare. Se da un lato c’è l’amarezza per l’eliminazione di Lorenzo Sonego, dall’altro brilla il passaggio ai quarti di Flavio Cobolli, protagonista di un altro match deciso al tie-break del terzo set. Sonego, attualmente numero 46 del ranking ATP, ha lottato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Halle, aspettando Sinner l'Italia avanza con Cobolli. Sonego sogna con Zverev ma si arrende al tiebreak del terzo

In questa notizia si parla di: sonego - halle - italia - cobolli

Tabellone Atp Halle: per Sinner esordio contro un qualificato. Al via anche Cobolli, Darderi e Sonego - Il torneo ATP 500 di Halle si prepara ad accogliere i protagonisti dell’erba, con Jannik Sinner che parte come testa di serie numero uno.

ATP Halle, tre italiani LIVE: si parte con Cobolli-Shapovalov, poi Sonego-Zverev e Sinner-Bublik Vai su X

Non solo Jannik Sinner: altri due italiani impegnati giovedì a Halle #Cobolli #Sonego #TerraWortmannOpen #HalleATP Vai su Facebook

Atp Halle: Sinner, Sonego e Cobolli in campo. Il programma su Sky; Halle, Sonego-Zverev al terzo set. Poi Sinner-Bublik: diretta; Halle, aspettando Sinner l'Italia avanza con Cobolli. Sonego sogna con Zverev ma si arrende al tiebreak del t.

Tennis, Atp 500 di Halle: Zverev elimina Sonego, Cobolli avanza ai quarti - L’azzurro non riesce infatti a superare lo scoglio rappresentato da Alexander Zverev, che vince 3- Segnala msn.com

Halle: Sonego è un leone ma nei quarti ci va Zverev (contro Cobolli) - Sfodera la miglior prestazione sui prati probabilmente di sempre Lorenzo Sonego, ma non basta per evitare l’eliminazione negli ottavi del ... Si legge su sport.tiscali.it