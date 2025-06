Gyokeres Juventus si complica | quel club incassa il sì dello svedese la trattativa con lo Sporting può andare in porto Ultime

La trattativa tra Juventus e Viktor Gyokeres si intensifica, con il club che incassa il sì dello svedese e si avvicina a una svolta definitiva. La possibile conclusione positiva con lo Sporting potrebbe finalmente portare il talentuoso attaccante a vestire la maglia bianconera, rafforzando un reparto che cerca nuove energie in vista della prossima stagione. Gli aggiornamenti più recenti promettono di ridefinire il destino del mercato estivo della Vecchia Signora.

Gyokeres Juventus si complica: quel club incassa il sì dello svedese, la trattativa con lo Sporting può andare in porto. Tutti gli ultimi aggiornamenti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Viktor Gyokeres, tra gli obiettivi principali del calciomercato Juventus per rinforzare un reparto d’attacco che potrebbe vedere nelle prossime settimane le partenze di Vlahovic e Milik. Secondo il Corriere dello Sport il centravanti avrebbe dato il suo ok all’ Arsenal, mettendo i londinesi in cima alla lista delle preferenze. Una svolta non da poco, con i Gunners che ora sono chiamati a soddisfare le proposte dello Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus si complica: quel club incassa il sì dello svedese, la trattativa con lo Sporting può andare in porto. Ultime

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

