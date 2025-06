Gyokeres Juventus piovono conferme sul futuro dell’attaccante | bianconeri sempre più defilati Ci sono importanti novità

Il futuro di Gyokeres, l'attaccante che ha attirato l'attenzione dei tifosi juventini, si fa sempre più incerto. Mentre i bianconeri restano in disparte, nuove conferme indicano che il talento dello Sporting Lisbona potrebbe presto approdare all'Arsenal. La domanda che tutti si pongono è: quale strada sceglierà Gyokeres? In attesa di risposte ufficiali, una cosa è certa: il mercato si scalda e le sorprese sono dietro l’angolo.

Gyokeres Juventus, piovono conferme sul futuro dell'attaccante accostato ai bianconeri: tutti i dettagli. Il futuro di Gyokeres difficilmente sarà alla Juve. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'attaccante dello Sporting Lisbona starebbe aspettando l'Arsenal. PAROLE – «In tanti hanno accostato Gyokeres alla Juve ma non ho riscontri per pensare che la trattativa sia in una fasa avanzata. La sua volontà è andare all'Arsenal. Lo Sporting sta tenendo duro ma quando si sistemerà lui, resteranno pochi di attaccanti di un certo livello come Sesko, Nunez e poi Osimhen».