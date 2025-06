Gyokeres Juve lo Sporting Lisbona può andare incontro a una penale se non accetta questa offerta! Cosa dicono gli accordi

Il futuro di Gyokeres si fa sempre più incerto: lo Sporting Lisbona potrebbe incorrere in una penale se rifiuta l'offerta attuale, secondo quanto rivelano gli accordi contrattuali. La situazione si complica con l'interesse dell'Arsenal, ora in pole position, mentre le trattative tra club e agente continuano a tenere banco. Cosa prevedono esattamente gli accordi? Scopriamo i dettagli di questa intricata vicenda di mercato.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport oltre a fornire aggiornamenti sul futuro del giocatore ( Arsenal ora in pole position sul mercato Juve dopo aver incassato il sì dello stesso) ha rivelato anche un retroscena su Gyokeres. Lo Sporting Lisbona da accordi con l'agente dovrebbe accettare eventuali offerte da 60 milioni di euro più 10 di bonus: in caso contrario i portoghesi andrebbero incontro a una penale, quantificabile nel 10% della proposta da versare direttamente all'agente.

