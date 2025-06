Gyokeres Juve cosa c’è di vero dietro al possibile arrivo a Torino | rivelazione di Balzarini sullo svedese

Il possibile arrivo di Viktor Gyokeres alla Juventus sta facendo scalpore tra i tifosi. Mentre lo Sporting CP valuta la richiesta di 70 milioni di euro, la Juve propone un'offerta più bassa con bonus. La rivelazione di Gianni Balzarini su JuventusNews24 svela dettagli esclusivi e apre nuovi scenari sul futuro dell’attaccante svedese. Ma quali sono le reali possibilità di vedere Gyokeres in bianconero? Approfondiamo insieme questa intrigante trattativa.

Gyokeres Juve, cosa c’è di vero dietro al possibile approdo a Torino dell’attaccante: rivelazione di Gianni Balzarini a . In esclusiva a , il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting CP e obiettivo del calciomercato Juve. Gyokeres Juve, lo Sporting chiede 70 milioni, i bianconeri offrono 60 milioni più bonus. Il giocatore pare gradirebbe però Torino, quanto è fattibile questa operazione? « Non chiamiamolo sogno perché in realtà è un obiettivo, si chiama Victor Osimhen nel senso che i contatti ci sono stati anche con lui, col suo entourage sappiamo che ha una clausola ma vale solo per l’estero tra il primo e il 15 di luglio, una clausola rescissoria di 75 milioni dopodiché si va a trattativa ed è chiaro che trattare con De Laurentiis non è semplice specialmente di fronte al fatto che un giocatore del Napoli possa finire alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, cosa c’è di vero dietro al possibile arrivo a Torino: rivelazione di Balzarini sullo svedese

