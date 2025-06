Guerra Ucraina Calenda | Posizioni Trump sempre più vicina a Putin Ue deve difendersi da sola

La guerra in Ucraina è il fulcro delle tensioni geopolitiche odierne, con le posizioni di Trump sempre più vicine a Putin che scuotono l’Europa. In un contesto in cui la nostra sicurezza diventa prioritaria, l’Unione deve rafforzarsi per poter difendersi autonomamente, senza affidarsi troppo agli alleati esterni. Solo così potremo preservare la nostra sovranità e proteggere i nostri cittadini.

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2025 "La guerra in Ucraina è quella che ci riguarda più da vicino dal punto di vista geopolitico. Rispetto a questa guerra che si sta facendo sempre più efferata dal lato russo, la posizione degli Stati Uniti guidati da Trump è sempre più vicina a quella della Russia. E se noi vogliamo essere indipendenti e forti, né vogliamo essere i 'pedalini' di Trump o Putin, dobbiamo essere in grado di difenderci da soli " così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della presentazione del libro "Perché combatte l'Ucraina", presso la Sala Isma del Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

