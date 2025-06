Guerra tra Israele e Iran | ecco cosa sappiamo finora a una settimana dall’inizio del conflitto

Da una settimana il Medio Oriente vive nel caos: tra scontri, vittime e tensioni crescenti, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile attacco israeliano all’Iran. Con raid mirati e un’escalation di operazioni militari, la regione si avvicina a un punto di non ritorno. Ma cosa c’è realmente dietro questa escalation? Scopriamolo insieme, analizzando gli ultimi sviluppi e le implicazioni di un conflitto che potrebbe cambiare gli equilibri globali.

Centinaia di morti, migliaia di feriti e un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente: Israele ha attaccato l'Iran?il 13 giugno scorso?con una serie di raid aerei?che hanno preso di mira?diversi siti del programma nucleare,?gli impianti balistici, le difese aeree?e i vertici militari della Repubblica islamica. L'ultimo bilancio ufficiale delle vittime,?diramato il 15 giugno dal ministero?della Salute di Teheran e mai più?aggiornato, parla di 224 morti?e di quasi 2.000 feriti, mentre l'ong Human Rights Activists in Iran,?con sede negli Usa, ha invece registrato?finora almeno 639 morti e 1.329 feriti.

