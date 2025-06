Guerra Israele-Iran Trump | Entro due settimane deciderò se intervenire

In un clima di crescente tensione tra Israele e Iran, Donald Trump annuncia che entro due settimane deciderà se intervenire, considerando la possibilità di negoziati con Teheran. La sfida si gioca su un filo sottile tra diplomazia e intervento militare, mentre l'attenzione mondiale si concentra sul futuro di questa delicata escalation. La decisione di Trump, attesa con ansia, potrebbe cambiare gli equilibri di una regione già in forte agitazione.

«Considerato che c’è una sostanziale possibilità di negoziati con l’Iran, che potrebbero o meno aver luogo nel prossimo futuro, prenderò la mia decisione se intervenire o meno entro le prossime due settimane ». Lo si legge in una nota emessa da Donald Trump, che prevede tra l’altro di partecipare al vertice della Nato: partirà lunedì mattina da Washington, da sapere la Casa Bianca, mentre il presidente americano continua a insistere su possibili colloqui con Teheran. Con cui, pare, ha avuto contatti l’inviato speciale Steve Witkoff. Tutto questo mentre continuano gli attacchi reciproci tra Iran e Israele e aumenta il numero delle vittime, soprattutto civili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guerra Israele-Iran, Trump: «Entro due settimane deciderò se intervenire»

