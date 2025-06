Guerra Israele Iran missili iraniani colpiscono l' ospedale di Beersheba Nuovi raid su Teheran Media | Trump esita non vuole Usa coinvolti in Medio Oriente

La tensione tra Israele e Iran esplode in un crescendo di violenza, con nuovi raid e attacchi che scuotono le rispettive capitali. La regione si trova sull’orlo di un conflitto aperto, mentre le potenze mondiali valutano con attenzione il da farsi. In questo scenario di crisi, anche le decisioni di Trump si fanno attendere: gli Stati Uniti esitano, evitando di coinvolgersi direttamente. La pace sembra lontana, e il futuro resta incerto...

Roma, 19 giugno 2025 - Israele continua senza sosta l'operazione "Rising Lion" con nuovi raid aerei su Teheran e zone limitrofe. Anche stanotte nella capitale iraniana si sono registrate esplosioni, Al Jazeera segnala incursioni di caccia anche nella vicina cittĂ di Karaj. Non si placa neanche la risposta iraniana: stamane sono risuonate le sirene di allarme in Israele. Almeno 4 missili avrebbero superato le difese israeliane colpendo nel centro e nel sud, fa sapere The Times of Israel, tra cui l'ospedale Soroka di Beersheba. Intanto i media statunitensi ipotizzano la volontĂ di Donald Trump di partecipare alla campagna militare israeliana, fanno anche notare che il presidente Usa ha ancora dei dubbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Israele Iran, missili iraniani colpiscono l'ospedale di Beersheba. Nuovi raid su Teheran. Media: “Trump esita, non vuole Usa coinvolti in Medio Oriente”

In questa notizia si parla di: israele - missili - ospedale - beersheba

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Israele - Iran, le news in diretta. Bloomberg: possibile attacco Usa nei prossimi giorni; Missili iraniani colpiscono Tel Aviv; Guerra ultime notizie. Iran, perse le tracce del successore di Soleimani. Gli appelli di Mattarella e del Papa per il cessate il fuoco.

Guerra Israele-Iran, missile colpisce ospedale nel sud di Israele. Tv di Stato di Teheran: attaccato il reattore di Arak - Quattro zone del centro e del sud di Israele sono state colpite direttamente dai missili balistici lanciati poco fa dall’Iran ... ilsole24ore.com scrive

Sirene d'allarme in Israele, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme - Le sirene d'allarme stanno risuonando in gran parte di Israele, per il lancio di missili balistici dall'Iran. Scrive msn.com