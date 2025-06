Guerra Israele Iran missili iraniani colpiscono l' ospedale di Be’er-Sheva Nuovi raid su Teheran Media | Trump esita non vuole Usa coinvolti in Medio Oriente

In un clima di crescente tensione nel Medio Oriente, Israel e Iran si fronteggiano con violenza senza tregua. Le operazioni militari si intensificano, coinvolgendo ospedali e infrastrutture civili, mentre i raid aerei e i lanci di missili si susseguono tra Teheran e Gerusalemme. Media e leader mondiali osservano con apprensione, con Trump che esita, preferendo evitare un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. La regione si avvia verso una crisi ancora più profonda, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Roma, 19 giugno 2025 - Israele continua senza sosta l'operazione "Rising Lion" con nuovi raid aerei su Teheran e zone limitrofe. Anche stanotte nella capitale iraniana si sono registrate esplosioni, Al Jazeera segnala incursioni di caccia anche nella vicina città di Karaj. Non si placa neanche la risposta iraniana: stamane sono risuonate le sirene di allarme in Israele. Almeno 4 missili avrebbero superato le difese israeliane colpendo nel centro e nel sud, fa sapere The Times of Israel, tra cui l'ospedale Soroka di Be’er-Sheva. Intanto i media statunitensi ipotizzano la volontà di Donald Trump di partecipare alla campagna militare israeliana, fanno anche notare che il presidente Usa ha ancora dei dubbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Israele Iran, missili iraniani colpiscono l'ospedale di Be’er-Sheva. Nuovi raid su Teheran. Media: “Trump esita, non vuole Usa coinvolti in Medio Oriente”

In questa notizia si parla di: israele - missili - ospedale - sheva

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Il tempo degli scriteriati. Putin, Netanyahu, Trump: errori su errori in un mondo dove la logica è un optional. Il disordine regna, la guerra globale torna possibile. ? Mattia Feltri, 15 giugno 2025 #geopolitica #guerra #iran #israele #putin #trump #netanyahu #c Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, attacco al reattore ad acqua pesante di Arak. Missili dall'Iran: colpito ospedale Soroka; Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni: colpito ospedale a Beer Sheva; Attacco di Trump a Fordo «possibile nel weekend». Missili dall'Iran: colpito ospedale nel Sud di Israele.

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni: colpito ospedale a Beer Sheva - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel settimo giorno di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 19 giugno 2025 ... Da fanpage.it

Iran, missili Teheran su quattro aree in Israele: colpito l'ospedale Be'er Sheva: feriti | Bloomberg: possibile attacco Usa nel fine settimana - Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha confidato ai suoi consiglieri di aver approvato i piani di attacco all'Iran ma anche di voler aspett ... Lo riporta msn.com