Guerra Israele-Iran le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente L’Idf colpisce il reattore di Arak Missili iraniani sull’ospedale Soroka Teheran | Tutte opzioni sul tavolo se Usa intervengono | DIRETTA

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano, mentre Israele e Iran si fronteggiano con azioni militari e minacce. Oggi, giovedì 19 giugno 2025, le ultime notizie aggiornate in tempo reale rivelano un'inedita escalation: dall’attacco al reattore di Arak alle recenti operazioni sul suolo israeliano e iraniano. La situazione resta critica, con tutte le opzioni sul tavolo. Ecco cosa sta succedendo in questa delicata regione, dove ogni decisione può cambiare gli equilibri globali.

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 19 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente. DIRETTA Ore 11,30 – Aiea conferma: “Colpito il reattore di Arak, non conteneva materiale nucleare” – L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha confermato con un post su X che il reattore di ricerca ad acqua pesante di Arak, o Khondab, “è stato colpito”. Nel post, l’Aiea precisa che il reattore era “in costruzione” per cui “non era operativo e non conteneva materiale nucleare, quindi non si sono verificati effetti radiologici”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente. L’Idf colpisce il reattore di Arak. Missili iraniani sull’ospedale Soroka. Teheran: “Tutte opzioni sul tavolo se Usa intervengono” | DIRETTA

In questa notizia si parla di: reattore - arak - guerra - israele

Trump approva i piani d'attacco contro l'Iran. Khamenei: «Arrenderci? Mai» | Raid Idf sul reattore di Arak. A Tel Aviv colpito ospedale - In un clima di tensione crescente, le decisioni cruciali tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più pressanti.

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-israele-iran-missile-colpisce-ospedale-sud-israele-tv-stato-teheran-attaccato-reattore-arak-AHNjZ2JB #Israele #Iran #guerra #IlSole24OreEsteri Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, missile colpisce ospedale nel sud di Israele. Tv di Stato di Teheran: attaccato il reattore di Arak https://ilsole24ore.com/art/guerra-israele-iran-missile-colpisce-ospedale-sud-israele-tv-stato-teheran-attaccato-reattore-arak-AHNjZ2JB?utm_te Vai su X

Colpito un ospedale in Israele, attaccato il reattore nucleare di Arak; Israele-Iran, guerra in diretta: colpiti reattore di Arak e impianto di Natanz. Possibile attacco Usa nel fine settimana; Iran, reattore nucleare Arak attaccato da Israele: a cosa serve e come funziona.

Israele-Iran, guerra in diretta: colpiti reattore di Arak e impianto di Natanz. Possibile attacco Usa nel fine settimana - L'Ambasciata degli Stati Uniti in Qatar limita l'accesso alla base aerea di Al Udeid nel deserto vicino a Doha ... Lo riporta milanofinanza.it

Guerra Israele-Iran, attacco al reattore ad acqua pesante di Arak. Missili dall'Iran: colpito ospedale Soroka di Beer Sheva - Gli Stati Uniti si starebbero preparando per un possibile attacco all'Iran nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana. Da ilmessaggero.it