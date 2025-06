Guerra Israele-Iran | Guterres chiede de-escalation e cessate il fuoco

In un momento di crisi senza precedenti, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres lancia un appello accorato per fermare le ostilità tra Israele e Iran. Avvertendo sui rischi di un'escalation militare, Guterres sottolinea che solo attraverso un impegno condiviso per la pace si potranno evitare conseguenze catastrofiche. La priorità ora è una de-escalation immediata e un cessate il fuoco duraturo.

"Qualsiasi ulteriore intervento militare potrebbe avere conseguenze drammatiche, non solo per le parti interessate, ma per l'intera regione", ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in una dichiarazione sulla guerra tra Israele e Iran. Il capo delle Nazioni Unite ha chiesto una " de-escalation immediata al fine di raggiungere un cessate il fuoco " e ha riaffermato la preminenza della Carta delle Nazioni Unite nella conduzione delle relazioni internazionali. "La diplomazia rimane il modo migliore, e unico, per affrontare le preoccupazioni sul programma nucleare iraniano", ha insistito, condannando la perdita di vite umane e la distruzione degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Israele-Iran: Guterres chiede de-escalation e cessate il fuoco

