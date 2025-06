Guerra Iran-Israele Trump deciderà entro 2 settimane | l’annuncio – Video

La tense attesa cresce: Donald Trump annuncerà entro due settimane se supporterà Israele in una possibile escalation con l'Iran. La decisione, attesa con trepidazione, potrebbe cambiare gli equilibri della regione e influenzare significativamente la sicurezza globale. In un momento di grande incertezza, il mondo resta con il fiato sospeso, pronto a scoprire quale sarà il passo decisivo del presidente americano. Resta aggiornato, perché ogni scelta potrebbe avere ripercussioni senza precedenti.

(Adnkronos) – Donald Trump deciderà entro due settimane se intervenire accanto a Israele nella guerra in corso contro l'Iran. La decisione del presidente degli Stati Uniti viene annunciata dalla portavoce della Casa Bianca, Jennifer Leavitt, nel briefing del 19 giugno. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

