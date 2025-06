Guerra Iran-Israele telefonata Putin-Xi Jinping | Tel Aviv cessi subito le ostilità Trump? Non sta calmando la situazione

In un contesto globale segnato da tensioni crescenti, la recente telefonata tra Putin e Xi Jinping evidenzia un asse di potere inedito che sfida le alleanze tradizionali. La condanna delle azioni di Israele e degli Stati Uniti si intreccia con un appello alla pace, mentre Trump sembra distaccarsi dal tentativo di calma internazionale. Una dinamica che potrebbe rimodellare gli equilibri geopolitici e lasciare il mondo a domande senza risposta.

Una frecciata agli Stati Uniti, uno sguardo – per certi versi paradossale – al conflitto in concorso tra Israele e Iran: la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping è stata occasione per rinnovare il «partenariato strategico» e condannare duramente le decisioni di Tel Aviv e di Washington. «Tutte le parti in conflitto, in particolare Israele, devono cessare le ostilitĂ il prima possibile», ha sostenuto con fermezza il leader di Pechino. Il capo del Cremlino ha poi rincarato la dose: «La risoluzione della situazione attuale non può essere raggiunta con la forza, ma esclusivamente con metodi politici e diplomatici». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - israele - telefonata - putin

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Guerra Israele-Iran, telefonata Putin-Xi: cosa fanno Russia e Cina? Vai su X

Xi, telefonata a Putin: "Cessate il fuoco Israele-Iran è la priorità " Vai su Facebook

Israele - Iran, le news. Telefonata Putin-Xi Jinping: “Forte condanna agli attacchi israeliani”; Telefonata Xi-Putin sugli attacchi di Israele: Forte condanna; Guerra Iran-Israele, telefonata Putin-Xi Jinping: «Tel Aviv cessi subito le ostilità . Trump? Non sta calmando la situazione.

Telefonata Xi-Putin sugli attacchi di Israele: "Forte condanna" - I presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno avuto un colloquio telefonico sulla crisi in Medio Oriente, esprimendo “forte condanna” per gli attacchi di Israele all’Iran, gi ... Come scrive msn.com

Iran, colloquio telefonico Putin-Xi: per leader cinese "urgente cessate il fuoco" - Il Cremlino conferma l'accordo per un maggiore scambio di informazioni e comunicazioni tra i due Paesi ... Scrive msn.com