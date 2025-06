Guerra in Ucraina tregua possibile? Putin invita Zelensky | la verità su Russia-Iran

La guerra in Ucraina, ormai da oltre tre anni, prosegue senza una fine all’orizzonte. Tra bombardamenti incessanti e tentativi di negoziato, si fa strada la possibilità di una tregua, con Putin che invita Zelensky a confronto e rivelazioni su russi e iraniani. La tensione cresce, ma potrebbe emergere una speranza di pace. Resta da capire se queste opportunità siano il preludio a una vera soluzione o solo momenti di pausa in un conflitto interminabile.

L’ invasione russa dell’Ucraina, iniziata oltre tre anni fa, continua senza un’apparente soluzione all’orizzonte. Il conflitto resta intenso sia sul campo sia dal cielo: solo negli ultimi giorni la capitale Kiev ha subito uno dei peggiori bombardamenti dall’inizio della guerra, con almeno 21 morti e 134 feriti. Attacchi russi aerei e con droni colpiscono quasi ogni notte diverse città ucraine, mentre i negoziati per un cessate il fuoco rimangono fermi. Però questa volta qualcosa è cambiato. Vladimir Putin si dice pronto a trattare con Zelensky, mentre il fronte Israele-Iran agita il Medio Oriente con riflessi anche per Mosca, e l’alleanza tra Russia e Cina si consolida con la 19esima visita ufficiale di Putin a Pechino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Guerra in Ucraina, tregua possibile? Putin invita Zelensky: la verità su Russia-Iran

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina - putin - zelensky

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin: “Pronto a incontrare Zelensky ma a fine negoziati” - X Vai su X

#TG2000 - Non si ferma la vendetta di Putin per la beffa ucraina, in un crescendo di attacchi che questa notte hanno preso di mira anche un ospedale. #10giugno #Ucraina #guerra #Kiev #RussiaUkraineWar #Russia #Putin #Zelensky #Mosca #Ukraine #Tv2 Vai su Facebook

Ucraina, Putin: Pronto a incontrare Zelensky per concludere l'accordo | Il riarmo della Nato non è una minaccia per la Russia; Putin: Sì a un incontro con Zelensky, ma a fine negoziati - Pyongyang invierà migliaia di operai e sminatori militari in Russia; Guerra Ucraina - Russia, le news del 18 giugno.

Ucraina-Russia, Putin: "Sì a incontro con Zelensky dopo negoziati" - Vladimir Putin apre a colloqui diretti con il presidente ucraino per chiudere il conflitto che dura da oltre 3 anni. Scrive msn.com

Ucraina, Putin: Nessuna paura per riarmo Nato. Incontrerò Zelensky solo a fine negoziati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: Nessuna paura per riarmo Nato. Segnala tg24.sky.it