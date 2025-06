Guerra di Israele all’Iran per il nucleare? No guerra dell’Occidente a Russia e Cina

Se la tensione tra Israele e Iran si accende, il mondo intero si ferma a riflettere sui rischi di un conflitto che potrebbe scuotere gli equilibri globali. La lunga attesa di questa guerra, alimentata da decenni di geopolitica e interessi nascosti, sembra ormai vicina a una svolta decisiva. Ma cosa ci aspetta davvero in un contesto così complesso? È fondamentale leggere oltre le apparenze e affrontare i fatti con chiarezza e razionalità .

Alla fine, questa guerra di Israele all’Iran (guerra a lungo desiderata, e perseguita da almeno un decennio da Benjamin Netanyahu, da quando spergiurò davanti al Congresso Usa che l’Iran era a un millimetro dalla bomba atomica, nel tentativo di scongiurare l’accordo siglato pochi mesi dopo da Barack Obama) non è poi così difficile da leggere. A patto naturalmente di sgombrare il campo dalla fuffa ideologica, quella che fa ripetere alla nostra premier Meloni e a metà dei politici del mondo che “l’Iran non può avere la bomba atomica”. Dando così a intendere, come faceva appunto Netanyahu già dieci anni fa e allo stesso modo mendace, che gli ayatollah fossero vicini ad averne una. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Guerra di Israele all’Iran per il nucleare? No, guerra dell’Occidente a Russia e Cina

