Gubitosa attacca Nargi dopo la bocciatura del bilancio | Situazione al limite protagonisti inadeguati La sindaca ha parlato di minacce serve chiarezza

In un clima di tensione e divisioni, il Consiglio comunale di Avellino ha bocciato il bilancio proposto dall'amministrazione Nargi, scatenando accuse di inadeguatezza e minacce. La sindaca chiede ora chiarezza su una situazione al limite, tra protagonisti scomodi e decisioni cruciali per il futuro della città . La sfida è aperta: quale sarà la prossima mossa per uscire da questa crisi?

AVELLINO – Il Consiglio comunale di Avellino ha respinto il bilancio consuntivo presentato dall'amministrazione guidata dalla sindaca Laura Nargi. A votare contro, in maniera compatta, anche i consiglieri del cosiddetto "campo largo", seppure per motivazioni differenti rispetto a quelle espresse.

