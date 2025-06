Guasto a un treno circolazione rallentata e ritardi sulla Roma- Napoli via Formia

Un guasto a un treno sulla linea Roma-Napoli via Formia ha causato rallentamenti e ritardi questa mattina, provocando disagi ai pendolari. Tuttavia, intorno alle 8:30 la circolazione ferroviaria è tornata regolare, ripristinando la normale mobilità . La tempestiva risoluzione dell'inconveniente dimostra come l'efficienza del sistema ferroviario sia fondamentale per garantire servizi affidabili e puntuali ai viaggiatori.

E' tornata regolare intorno alle 8,30 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma- Napoli via Formia, che alle 7 di questa mattina, giovedì 19 giugno, è stata bloccata a causa di un inconveniente tecnico a uno dei convogli. Immediati gli effetti sulla mobilità ferroviaria. I treni in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Guasto a un treno, circolazione rallentata e ritardi sulla Roma- Napoli via Formia

