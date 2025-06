Guardiola su De Bruyne | È insostituibile

Pep Guardiola ha elogiato De Bruyne, definendolo insostituibile e fondamentale per il Manchester City. Con la vittoria all’esordio nel Mondiale per Club, i Citizens si preparano alla sfida decisiva contro la Juventus, un confronto che promette scintille nel Gruppo G. La presenza di giocatori come De Bruyne può davvero fare la differenza, rendendo questa partita un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio.

Pep Guardiola ha commentato la vittoria del suo Manchester City all’esordio nel Mondiale per Club. La formazione inglese ha vinto per 2-0 contro il Wydad Casablanca, squadra marocchina. I Citizens saranno avversari della Juventus nell’ultima partita del gruppo g in quello che sarà , presumibilmente, uno scontro per il primo posto. Leggi anche: Guardiola scarica Grealish: «deve tornare ad avere le farfalle nello stomaco, siamo stati onesti con lui» Le parole di Guardiola. Guardiola al termine della partita si è soffermato sul rientrante Rodri: « Deve procedere per gradi. Oggi ha giocato 30 minuti, lui vorrebbe fare di più ma non bisogna avere fretta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola su De Bruyne: «È insostituibile»

