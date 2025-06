Guardiola elogia le abilità incredibili di Cherki dopo il debutto nel Manchester City

Il giovane talento Rayan Cherki ha fatto il suo debutto trionfale con il Manchester City sotto gli occhi attenti di Pep Guardiola, che ne elogia le capacità sorprendenti. Un ingresso che promette scintille per il futuro del club e per la scena calcistica internazionale. La domanda ora è: quanto potenziale si nasconde in questo promettente diciottenne? Seguiteci per scoprire come questa stella nascente cambierà il volto del calcio mondiale.

2025-06-18 23:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Pep Guardiola ha elogiato le “incredibili abilità” di Rayan Cherki dopo il suo debutto per il Manchester City nella vittoria della Coppa del Mondo di Club su Wydad Casablanca mercoledì. Cherki è arrivato da Lione questo mese mentre City ha rapidamente potuto aggiungere alla loro squadra dopo una campagna del 2024-25 senza un grande trofeo. Il terzino sinistro Rayan Ait-Nouri e il centrocampista Tijjani Reijnders sono stati portati rispettivamente da Wolves e AC Milan, con Marcus Bettinelli che si unisce al Chelsea per aumentare i ranghi dei portieri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

