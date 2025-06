Guardiola | De Bruyne è insostituibile lo sappiamo

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha sottolineato l'importanza della prima vittoria contro il Wydad Casablanca, evidenziando la resistenza dei suoi giocatori in condizioni di caldo e con molti esordi. Tra i protagonisti, spicca anche Rodri, tornato in campo dopo l'infortunio, dimostrando che alcuni elementi sono davvero insostituibili. La sua prestazione dimostra come il team abbia ancora margini di crescita e adattamento. Ma cosa aspettiamo a scoprire?

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria contro il Wydad Casablanca. Queste le sue parole: "Faceva molto caldo e avevamo in campo diversi giocatori nuovi. La prima partita è sempre importante: abbiamo cominciato bene, poi abbiamo perso qualche pallone di troppo", ha spiegato il tecnico. Tra i protagonisti citati da Guardiola c'è anche Rodri, tornato in campo dopo l'infortunio. "Ha giocato 30 minuti e deve procedere per gradi. Vorrebbe fare di piĂą, ma questo è solo il primo passo. La mente vuole tutto subito ma il corpo ha bisogno del suo tempo per tornare al meglio: è un processo fondamentale".

