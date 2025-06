Gruppo dei lettori e Folco Orselli Doppio appuntamento sabato

Sabato alla biblioteca civica di Piazza Castegnate si preannuncia un doppio appuntamento imperdibile, pensato per gli amanti delle parole e delle storie. Alle 10.45, il gruppo di lettori volontari “Le voci narranti” guidato da David Duszynski ci condurrà attraverso un affascinante viaggio nelle fiabe femminili di Angela Carter. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di magia, humour e sogno. Non mancate!

Sabato la biblioteca civica di piazza Castegnate offrirĂ due occasioni di incontro. La prima alle 10.45 con il gruppo di lettori volontari "Le voci narranti", dirette da David Duszynski che proporrĂ una scelta di brani tratti dai racconti di Angela Carter. L'incontro ha per titolo "Le mille e una donna: un mondo di fiabe declinato al femminile". Il registro narrativo spazia dal comico all'onirico, dal magico al triviale in un campionario dei comportamenti femminili a cavallo delle epoche. Alle 21 prenderĂ il via "Biblioteche in scena": la piazzetta antistante vedrĂ Folco Orselli con il suo spettacolo teatrale e musicale "Storie e canzoni da MilanoBabilonia", primo di tre appuntamenti previsti in cittĂ .

