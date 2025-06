Gru alta 30 metri si ribalta sul parcheggio | danneggiate due auto

Una scena impressionante quella di giovedì 19 giugno a Rho, dove una gru alta 30 metri si è improvvisamente ribaltata nel parcheggio di via Trecate. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma il rischio e i danni sono stati notevoli: due auto sono state danneggiate dal braccio meccanico. L’evento ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le autorità, che stanno ora indagando sulle cause dell’incidente e sulle misure di sicurezza da adottare in futuro.

Una gru alta circa 30 metri si è ribaltata in un parcheggio di via Trecate a Rho nella mattinata di giovedì 19 giugno. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il braccio meccanico ha danneggiato due automobili parcheggiate nelle vicinanze. Tutto è accaduto intorno alle 9.30, secondo quanto.

