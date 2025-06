Grosso felino avvistato anche la notte scorsa nella campagna di Ascoli ricerche in corso | ecco la foto Il Comune | massima prudenza ecco dove

Un inquietante avvistamento di un grosso felino nelle campagne di Ascoli riaccende l’attenzione: le ricerche sono in corso, e il Comune invita alla massima prudenza. La foto esclusiva cattura il momento, mentre le autorità monitorano la zona. Restate aggiornati per scoprire dove si è aggirato questo enigmatico animale e come proteggere voi stessi e i vostri cari da eventuali rischi.

ASCOLI - L?Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che continuano alcune segnalazioni in merito alla presenza di un grosso felino nelle aree rurali a ridosso del territorio cittadino.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Grosso felino avvistato (anche la notte scorsa) nella campagna di Ascoli, ricerche in corso: ecco la foto. Il Comune: massima prudenza, ecco dove

