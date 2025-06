Grey’s Anatomy 21 | un finale che strizza l’occhio all’episodio Codice Nero Chi sopravvivrà?

Grey's Anatomy 21 ci sorprende ancora, offrendo un finale che richiama l'iconico episodio di Codice Nero e mette alla prova il nostro cuore. Dopo vent'anni di emozioni, questa stagione dimostra che il medical drama ha ancora molte sorprese da regalare. Pronti a scoprire chi sopravvivrà ? La risposta è su Disney+, ma attenzione agli spoiler: il cuore batterà forte fino all'ultima scena.

Il celeberrimo episodio della seconda stagione (quello con la bomba in ospedale) ha ora una sorta di prosieguo nell'ultima puntata della ventunesima. In streaming su Disney+. Occhio agli spoiler. Pensavamo di averle viste tutte in Grey's Anatomy e invece dobbiamo ricrederci. Nonostante sia passato un ventennio, il medical drama in alcune occasioni sa ancora sorprenderci ed appassionarci come la prima volta. Soprattutto quando cita il proprio glorioso passato. Una di queste è il finale della ventunesima stagione, ora disponibile su Disney+. L'incidente del ferryboat, la sparatoria, gli incidenti d'auto e l'incidente aereo, la tempesta, l'aggressione, l'incendio, l'incidente in ambulanza, l'hackeraggio e il blackout, il crollo del muro del bar, l'accoltellamento, l'assalto all'ospedale da parte dei manifestanti.