Green Gate si prepara a svelare la verità sui fondi pubblici, grazie a una nuova commissione dedicata al controllo della spesa. Un passo importante per garantire trasparenza e responsabilità nell’utilizzo dei soldi dei cittadini europei. La formazione di questo gruppo di lavoro rappresenta un segnale forte contro ogni possibile opacità, senza però entrare nel merito del Green Deal stesso. L’obiettivo è fare luce...

«È una bella notizia la formazione di un gruppo di lavoro all’interno della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo per fare luce sul caso Green-gate». Queste le parole dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia ed Ecr Nicola Procaccini, in un punto stampa a margine della plenaria in corso all’Eurocamera. Poi ha annunciato: «Non sarà uno strumento di investigazione sul Green Deal ma certamente chiarirà alcuni lati oscuri». La prima idea dei parlamentari europei di FdI era quella di creare una vera e propria commissione d’inchiesta, per analizzare l’effetto dei presunti finanziamenti illeciti della precedente Commissione europea alle ong ambientaliste. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Green-gate, arriva la nuova commissione per controllare la spesa. FdI: “Restituiamo verità ai cittadini sui soldi spesi”

