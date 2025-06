Green e innovativo il primo bilancio di sostenibilità per Policlinico Campus Bio-Medico Roma

Il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma compie un passo importante verso un futuro più verde e innovativo, presentando il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Un documento che non solo racconta trent'anni di eccellenza nella cura e attenzione alla persona, ma che anche traccia la strada per progetti concreti, scelte responsabili e un impegno tangibile per la salute del pianeta. Questo bilancio rappresenta un nuovo capitolo nel nostro viaggio di responsabilità sociale e ambientale.

(Adnkronos) – Oltre trent'anni di storia al servizio della salute e della persona, una visione che guarda al futuro e un impegno concreto che ora viene tradotto in numeri, scelte e progetti concreti. La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha presentato oggi a Roma il suo primo Bilancio di Sostenibilità, che fornisce una testimonianza tangibile . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Green e innovativo, il primo bilancio di sostenibilità per Policlinico Campus Bio-Medico Roma

In questa notizia si parla di: green - innovativo - primo - bilancio

In arrivo 660 milioni di euro della Legge di Bilancio per il Piano Casa Italia contro il disagio abitativo ? Atteso entro giugno il decreto attuativo I dettagli nel primo commento Vai su Facebook

Green e innovativo, il primo bilancio di sostenibilità per Policlinico Campus Bio-Medico Roma; Conad Adriatico, il bilancio. Fatturato da oltre 2 miliardi:: Un impegno per l’ambiente; CASALASCO, PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DEL GRUPPO: LA STRATEGIA GREEN BASATA SU 5 PILASTRI.

Green e innovativo, il primo bilancio di sostenibilità per Policlinico Campus Bio-Medico Roma - Già oggi quasi il 57% dell’energia elettrica necessaria alla struttura viene autoprodotta grazie all’impiego di fonti alternative. Riporta adnkronos.com

Primo bilancio green per Miniconf - Il bilancio, che sarà consultabile nella sua forma estesa sul sito Miniconf e nei canali ufficiali dei brand a partire da luglio 2024, è stato redatto in accordo con gli standard internazionali ... Secondo milanofinanza.it