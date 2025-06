Graziano Di Nicola venditore di arrosticini ambulante dopo Affari Tuoi | Sapevo di non essere fortunato

Graziano di Nicola, il venditore di arrosticini ambulante diventato protagonista di Affari Tuoi, ha condiviso con sincerità il suo pensiero: "Sapevo di non essere fortunato, me lo devo guadagnare". La sua umiltà e determinazione emergono forte, ispirando chi sogna di trasformare le sfide in opportunità. La sua storia ci ricorda che il successo richiede lavoro duro e passione, e che ogni conquista merita di essere meritata. Continua a leggere.

Graziano Di Nicola dopo la puntata di Affari Tuoi che lo ha visto protagonista ha aggiornato il suo profilo Facebook. Ex pacchista dell'Abruzzo, venditore di arrosticini ambulante, ha commentato: "Sapevo di non essere fortunato, me lo devo guadagnare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: graziano - nicola - venditore - arrosticini

Aversa, il magistrato Nicola Graziano è il nuovo presidente di Unicef Italia - Nicola Graziano, magistrato di 57 anni originario di Aversa, è stato eletto all’unanimità presidente di UNICEF Italia, succedendo a Carmela Pace.

Partita senza lieto fine per Graziano ad Affari Tuoi. La fortuna non è arrivata al pacchista della Regione Abruzzo, venditore ambulante di arrosticini, è tornato a casa con la moglie Melinda a mani vuote. Vai su Facebook

Graziano Di Nicola, venditore di arrosticini ambulante, dopo Affari Tuoi: Sapevo di non essere fortunato.

Graziano Di Nicola, venditore di arrosticini ambulante, dopo Affari Tuoi: “Sapevo di non essere fortunato” - Graziano Di Nicola dopo la puntata di Affari Tuoi che lo ha visto protagonista ha aggiornato il suo profilo Facebook ... fanpage.it scrive

Graziano lascia Affari tuoi: la storia di un venditore di arrosticini che conquista il pubblico - Il 16 giugno 2025, Graziano, venditore di arrosticini di Atri, ha partecipato a "Affari tuoi", raccontando la sua trasformazione da operaio a imprenditore con due food truck. Come scrive ecodelcinema.com