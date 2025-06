gravissima carenza di organico nei commissariati di montevarchi e sansepolcro e della stessa questura di arezzo

La sicurezza dei cittadini di Montevarchi, Sansepolcro e Arezzo rischia di essere compromessa a causa di una gravissima carenza di personale nei commissariati e nella questura. La Segreteria Provinciale COISP ribadisce con urgenza la necessità di interventi concreti per ripristinare l’efficienza e la tutela della comunità . È arrivato il momento di agire prima che questa crisi diventi insostenibile.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Segnalazione urgente in merito alla gravissima carenza di organico nei Commissariati di Montevarchi e Sansepolcro e della stessa Questura di Arez zo. La Segreteria Provinciale COISP di Arezzo torna con forza a segnalare la gravissima e strutturale carenza di personale che da anni compromette l'operatività dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Montevarchi e Sansepolcro. Una critica ben nota e più volte formalmente denunciata, che oggi ha raggiunto livelli tali da rendere impossibile garantire persino i servizi minimi essenziali. Attualmente, la drammatica la scarsità di personale consente l'uscita di una sola Volante per ciascun Commissariato, per un unico turno giornaliero e, in molte giornate, neppure questo.