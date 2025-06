Gravina svela | Ecco perché abbiamo scelto Gattuso su Ranieri…

Gabriele Gravina svela i motivi che hanno portato alla scelta di Gattuso come nuovo commissario tecnico dell’Italia, lasciando alle spalle Ranieri. In un clima di entusiasmo e determinazione, il presidente della Figc ha sottolineato come il tecnica, la passione e il desiderio di raggiungere grandi traguardi siano le qualità che rendono Gattuso il leader ideale per guidare l’azzurro verso nuove vittorie. La sfida è aperta e l’Italia guarda avanti con speranza.

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa di presentazione di Gattuso come nuovo ct. Gabriele Gravina ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Gattuso come nuovo ct dell' Italia. PRESENTAZIONE GATTUSO – «Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, ha le qualità e la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'azzurro e per il nostro paese. La Nazionale ha bisogno di lui, Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione alla chiamata in azzurro, alla convocazione da parte della nostra Nazionale ha risposto con lo stesso entusiasmo col quale rispondeva quando veniva convocato da calciatore.

