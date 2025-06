Gravina spiega | Ecco perchè abbiamo scelto Gattuso come nuovo ct della Nazionale Buffon si è impegnato in maniera importante

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, svela i motivi dietro la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. In una conferenza stampa ricca di entusiasmo, Gravina ha sottolineato le qualità e l’impegno del tecnico, citando anche il contributo importante di Buffon. Scopriamo insieme cosa ha spinto la Federcalcio a puntare su Gattuso, un passo strategico per il futuro del nostro calcio.

Gravina spiega: «Ecco perchè abbiamo scelto Gattuso come nuovo ct della Nazionale». Le dichiarazioni del presidente federale in conferenza. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha preso la parola a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, citando anche l’ex Juve Buffon. Le sue parole. PRIME IMPRESSIONI – « Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, ha le qualità e la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l’azzurro e per il nostro paese. La Nazionale ha bisogno di lui, Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione alla chiamata in azzurro, alla convocazione da parte della nostra Nazionale e ha risposto con lo stesso entusiasmo col quale rispondeva quando veniva convocato da calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gravina spiega: «Ecco perchè abbiamo scelto Gattuso come nuovo ct della Nazionale. Buffon si è impegnato in maniera importante»

Nasce la Nazionale di Ringhio: ecco come potrebbe scendere in campo La sua Italia dovrà essere aggressiva, ma anche dinamica, coraggiosa, pronta al pressing alto e a cambiare modulo. Non vi aspettate verticalità e lanci lunghi: la parola d'ordine s

"C'è un episodio risalente al mondiale del 2006 che spiega perfettamente il perché #Gattuso potrebbe rivelarsi una scelta giusta" ? ? L'editoriale di Xavier Jacobelli ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News

