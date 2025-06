Gravina | Serie C avrà un’altra seconda squadra Interesse dell’Inter!

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha fatto chiarezza sulla situazione della Serie C e sull'interesse dell’Inter per la sua seconda squadra, l’Inter Under 23. Dopo il Consiglio Federale, Gravina ha illustrato le novità e le strategie future del calcio italiano, evidenziando come queste decisioni possano influenzare il panorama calcistico nazionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante evoluzione che potrebbe cambiare il volto delle squadre di sviluppo in Italia.

Gabriele Gravina traccia il quadro legato alla Serie C, dopo il Consiglio Federale. Il Presidente della FIGC spiega la situazione dell’Inter Under 23. CONSIGLIO FEDERALE – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale è intervenuto in conferenza stampa per informare sui temi discussi. La presentazione del nuovo allenatore dell’Italia, Gennaro Gattuso, non è il solo argomento su cui informa. C’è anche un focus importante sulla Serie C che riguarda anche l’Inter. Gravina esordisce dicendo: « È stato un Consiglio Federale importante, per l’aggiornamento in termini di comunicazione sulla presentazione del nuovo CT della Nazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gravina: «Serie C avrà un’altra seconda squadra. Interesse dell’Inter!»

In questa notizia si parla di: gravina - serie - inter - avrà

Gravina: «Complimenti al Napoli per lo Scudetto! Il duello con l’Inter ha nobilitato la Serie A» - Gabriele Gravina ha espresso i suoi complimenti al Napoli per lo storico scudetto, sottolineando come il duello con l’Inter abbia elevato il livello della Serie A.

L'annuncio di Marotta: "Ora é ufficiale: l'Inter avrà squadra U23 in serie C" Vai su Facebook

Gravina: “Complimenti al #Napoli per lo scudetto: il duello con l’Inter ha nobilitato la Serie A” Vai su X

Gravina conferma: Con l'Inter U23 avremo la quarta seconda squadra in Serie C; Gravina: Acerbi-Spalletti, nessuna spaccatura. L'Inter ha fatto un percorso straordinario ma la Serie A…; Il cordoglio della per la scomparsa di Ernesto Pellegrini, per 11 anni presidente dell'Inter. Gravina: Ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano.