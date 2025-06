Gravina | Ranieri non ha rifiutato la Nazionale non c’erano le condizioni

Il futuro della nazionale italiana continua a essere al centro del dibattito, con nomi illustri come Ranieri che emergono come possibili successori di Spalletti. Durante la presentazione di Gattuso, Gravina ha chiarito che, sebbene ci fosse un interesse verso Ranieri, le condizioni per concretizzare questa opzione non si sono mai realizzate. La questione rimane aperta, lasciando spazio a nuove opportunità e strategie per guidare l’Italia verso prossime vittorie.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso nuovo ct azzurro, ha risposto anche a una domanda sulla trattativa con Ranieri come successore di Lucano Spalletti poi non andata in porto. Gravina: "Su Ranieri un'idea, ma non c'erano le condizioni". "Su Claudio Ranieri c'è stata un'idea, c'è stato un incontro e il massimo rispetto. Prima di sentirlo avevamo già avviato un percorso su un progetto alternativo e non ci siamo fatti trovare impreparati", ha spiegato il numero uno del calcio italiano che ha poi aggiunto: "Con Dan Friedkin c'è un ottimo rapporto e c'è stato il massimo rispetto.

