Gravina presenta Gattuso | Sarà l’uomo giusto per risollevarci Con Ranieri è andata in questo modo

Gabriele Gravina annuncia con entusiasmo il nuovo inizio per la Nazionale italiana, presentando Gennaro Gattuso come l'uomo giusto per risollevare le sorti azzurre. Con parole di fiducia, il presidente della FIGC sottolinea quanto Gattuso sia la scelta ideale per guidare la squadra verso nuovi traguardi. La sfida ora è nelle sue mani, e il futuro azzurro si prospetta ricco di speranze e ambizioni. L'avventura comincia oggi.

Gravina presenta Gattuso: «La Nazionale ha bisogno di lui, è l'uomo giusto». Le dichiarazioni del presidente della FIGC Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha aperto ufficialmente la nuova era della Nazionale azzurra. Durante la conferenza stampa, tenutasi a Roma, Gravina ha presentato il nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso, chiamato a raccogliere l'eredità di Luciano .

