Gravina | Con Ranieri non c’erano le condizioni decisione reciproca Buffon chiarisce sulle dimissioni

In un clima di grande attesa e nuove sfide, Gabriele Gravina, Gigi Buffon e Gennaro Gattuso si sono riuniti per tracciare il futuro della Nazionale italiana. La presentazione del nuovo ct ha acceso emozioni e speranze, mentre le parole dei protagonisti hanno chiarito i recenti cambiamenti e la visione condivisa per riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale. Ma cosa si cela dietro queste scelte strategiche?

Il presidente Figc e il capo-delegazione della Nazionale in conferenza insieme al nuovo ct Gennaro Gattuso Alla presentazione del nuovo ct della Nazionale Gennaro Gattuso, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il capo-delegazione Gigi Buffon sono intervenuti per rispondere ad alcune domande. Gravina, Gattuso e Buffon (LaPresse) – Calciomercato.it “Gattuso ha le qualità , la determinazione e il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l’Azzurro e il nostro paese. La Nazionale italiana ha bisogno di lui, lui ha risposto senza esitazione alla chiamata in azzurro e ha risposto con lo stesso entusiasmo con il quale rispondeva da calciatore – le parole di Gravina -. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gravina: “Con Ranieri non c’erano le condizioni, decisione reciproca”. Buffon chiarisce sulle dimissioni

Buffon senza giri di parole: «Mondiali? L’Italia deve farcela, è un obbligo. Al prossimo allenatore ci penserà Gravina. È arrivato il momento di concentrarmi meglio sul mio ruolo» - Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus e simbolo della nazionale italiana, non ha mai usato giri di parole per esprimere le sue convinzioni.

