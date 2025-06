Gravina | Commissario stadi fondamentale per il rilancio degli impianti in vista di Euro32

Il futuro del calcio italiano si accende di nuove sfide e opportunità. Gravina, come commissario stadi, gioca un ruolo cruciale nel rilancio degli impianti in vista di Euro 32, portando entusiasmo e rinnovamento. Nel frattempo, la recente esclusione della Spal dalla Serie C apre uno scenario interessante, con l’Inter Under 23 pronta a inserirsi. La corsa è aperta: il 18 luglio sarà decisivo per il nuovo capitolo del calcio nazionale, un momento da non perdere.

Nel Consiglio Federale di oggi è stata ratificata l'esclusione della Spal in Serie C: al suo posto potrebbe subentrare l'Inter Under 23 che ha manifestato l'interesse, c'è tempo fino al 18 luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gravina: "Commissario stadi fondamentale per il rilancio degli impianti in vista di Euro32"

