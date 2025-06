Grave incidente sulla Bifernina | due feriti in condizioni gravi

Un violento incidente sulla Bifernina questa mattina ha causato gravi conseguenze: due feriti in condizioni critiche e il traffico in tilt tra Larino e Campobasso. L’impatto tra un furgone e un SUV sulla SS647 Fondovalle del Biferno ha scosso la comunità locale. Le autorità sono sul posto, indagando sulle cause dell’incidente. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa tragica vicenda.

Un violento incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 19 giugno, lungo la Strada Statale 647 Fondovalle del Biferno, all'altezza del chilometro 69+500, nel territorio comunale di Larino, in provincia di Campobasso. Intorno alle 7 del mattino, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente un furgoncino e un SUV, provocando due feriti in gravi condizioni. Feriti estratti dai veicoli e trasportati d'urgenza a Termoli. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare i due feriti rimasti incastrati negli abitacoli.

In questa notizia si parla di: incidente - grave - bifernina - feriti

